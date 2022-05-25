«Монако» планирует усилиться полузащитником «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может продолжить карьеру в «Монако». Французский клуб рассматривает игрока, как потенциальную замену Орельену Чуамени.

Ранее сообщалось, что Чуамени был близок к переходу в «Реал», однако, мадридский клуб пока не может договориться об окончательной стоимости трансфера.

Кроме того, у «Монако» могут возникнуть конкуренты в лице других клубов АПЛ, например, «Астон Виллы», которая также проявляет интерес к футболисту.

В этом сезоне Биссума провел в АПЛ 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.