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«Ньюкасл» заинтересовался защитником «Атлетико»

25 Мая 2022 • 06:50 Комментировать

Бразильский защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди может оказаться в «Ньюкасле» - английский клуб заинтересовался 24-летним игроком. Об этом сообщает английское издание Chronicle.

Лоди выступает в мадридском «Атлетико» с 2019 года, ранее он защищал цвета бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Он привлекается к матчам бразильской сборной, в которой сыграл уже восемь матчей и в прошлом году выиграл серебряные медали Кубка Америки. Также в прошлом году он выиграл золотые медали в чемпионате Испании вместе с «Атлетико».

В минувшем сезоне он сыграл в 29 матчах, забив при этом два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Ренан Лоди Трансферы футбола - лето 2022
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