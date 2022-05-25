«Ньюкасл» заинтересовался защитником «Атлетико»

Бразильский защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди может оказаться в «Ньюкасле» - английский клуб заинтересовался 24-летним игроком. Об этом сообщает английское издание Chronicle.

Лоди выступает в мадридском «Атлетико» с 2019 года, ранее он защищал цвета бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Он привлекается к матчам бразильской сборной, в которой сыграл уже восемь матчей и в прошлом году выиграл серебряные медали Кубка Америки. Также в прошлом году он выиграл золотые медали в чемпионате Испании вместе с «Атлетико».

В минувшем сезоне он сыграл в 29 матчах, забив при этом два гола.