«Челси» отпустит Алонсо в «Барселону»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо продолжит карьеру в «Барселоне», сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Журналист пишет, что «Челси» готов отпустить футболиста за достойную сумму. В то же время «Барселона» не готова осуществлять крупный трансфер и предложит сумму, которая устроит в первую очередь её. При этом условия личного контракта с крайним защитником завершены.

31-летний Алонсо перешёл в «Челси» летом 2016 года из «Фиорентины». За трансфер лондонцы заплатили 23 миллиона евро. За всё время выступления в Англии Алонсо забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи. За «синих» он сыграл во всех турнирах 212 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.