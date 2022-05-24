«Челси» может купить Сеюнджу у «Лестера»

Лондонский «Челси» в скором времени может пополнить свои ряды центральным защитником «Лестера» Чагларом Сеюнджу. По информации от Mail Sport, «синие» могут воспользоваться тем, что у турка остался всего год по контракт с «лисами». Положение игрока позволяет команде Тухеля рассчитывать на то, что «Лестер» летом может отпустить игрока по значительной скидке.

Напомним, что «Челси» в летнее трансферное окно попытается приобрести как минимум двух центральных защитников, так как команду на бесплатной основе покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. Ранее «Челси» связывали с покупкой другого центрального защитника «Лестера» – Уэсли Фофана, который пропустил большую часть этого сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.