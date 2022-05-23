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Грилиш: У «Манчестер Сити» сильный характер

23 Мая 2022 • 08:20 Комментировать

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш в разговоре с журналистами отметил бойцовские качества футболистов манчестерской команды.

Грилиш сказал, что когда он выступал за «Астон Виллу», то не мог себе представить, что такое количество талантливых футболистов могут играть, как единое целое. Англичанин отметил, что у манчестерского клуба очень сильный характер, который помог «горожанам» в этом сезоне выиграть очередной чемпионский титул.

Напомним, что «Манчестер Сити» под шефством Хосепа Гвардиолы сумел в этом сезоне обогнать «Ливерпуль» и выиграть очередное чемпионство. Грилиш выиграл свой первый титул в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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