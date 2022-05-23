Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени согласовал условия контрактов с «Реалом» и «Ливерпулем». Футболист решил дать себе время на принятие окончательного решения.

Чуамени не присоединиться к «ПСЖ», несмотря на попытки президента клуба Нассера Аль-Хелаифи привлечь игрока под знаменны парижского клуба, сообщает RMC Sport.

Ранее новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос предпринял последнюю попытку осуществить переход Чуамени за 80 миллионов евро, но она оказалась безуспешной.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.