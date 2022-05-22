Матич может стать игроком «Фулхэма»

Новым клубом полузащитника Неманьи Матича может стать «Фулхэм». Игрок покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье.

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году из «Челси» и провел в клубе пять сезонов. Однако, контракт футболиста заканчивается этим летом и он выразил желание покинуть команду.

Новым клубом полузащитника может стать «Фулхэм», сообщает The Sun. Клуб в этом сезоне стал победителем Чемпионшипа и в следующем сезоне будет выступать в АПЛ.

В этом сезоне Матич провел в АПЛ 23 игры, отметившись 4 результативными передачами.