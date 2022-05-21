«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на центрфорварда из Испании

Шведский центрфорвард Александр Исак, ныне выступающий в составе «Реала Сосьедад», пользуется спросом среди клубов английской Премьер-лиги.

По информации Football.London, новым местом работы скандинава может стать лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Антонио Конте уже попросил руководство подписать этого игрока.

Также в сотрудничестве с Исаком заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» рассматривают его на место ушедшего Пьера-Эмерика Обамеянга.

22-летний центрфорвард связан контрактными обязательствами с «Реалом Сосьедад» до середины 2026 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.