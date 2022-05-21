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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на центрфорварда из Испании

21 Мая 2022 • 09:26 Комментировать

Шведский центрфорвард Александр Исак, ныне выступающий в составе «Реала Сосьедад», пользуется спросом среди клубов английской Премьер-лиги.

По информации Football.London, новым местом работы скандинава может стать лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Антонио Конте уже попросил руководство подписать этого игрока.

Также в сотрудничестве с Исаком заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» рассматривают его на место ушедшего Пьера-Эмерика Обамеянга.

22-летний центрфорвард связан контрактными обязательствами с «Реалом Сосьедад» до середины 2026 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Реал Сосьедад Арсенал Лондон Александр Исак
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