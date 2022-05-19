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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лацио» проявляет интерес к Минамино

19 Мая 2022 • 09:02 Комментировать

«Лацио» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Такуми Минамино. Главный тренер английского клуба Юрген Клопп заявил, что летом отпустит футболистов, который не попадают в стартовый состав.

Минамино присоединился к «Ливерпулю» из австрийского «РБ Зальцбурга» в январе 2020 года. С тех пор он стал надежным игроком запаса, выходящим на поле для подмены основных футболистов.

Японский нападающий привлек внимание «Лацио», сообщает Calciomercato.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 11 матчей и забил 3 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ливерпуль Такуми Минамино
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