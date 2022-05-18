Клопп поддержал футболиста «Блэкпула», назвавшего себя геем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил поступок нападающего «Блэкпула» Джейка Дэниелса после того, как 17-летний игрок публично заявил, что он гей.

«Фантастика, что он чувствует себя достаточно храбрым, чтобы сделать это», — сказал Клопп журналистам. «Когда я увидел, как он говорит, я не мог поверить, что ему 17 лет. Он, очевидно, очень взрослый. Все футбольное сообщество поддержит его на сто процентов, я уверен в этом».

В своем заявлении Дэниелс сказал, что делает «шаг в неизвестность», поскольку не знает точно, как его сообщение может быть воспринято широким футбольным сообществом.

«Я не знаю его, но я действительно горжусь им. Это важный шаг. Мы живем в 2022 году. То, что мы должны сделать из этого такое большое дело, — это безумие, но мы к этому идем», - добавил Клопп.