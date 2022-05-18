«Вест Хэм» готов выложить 25 млн евро за форварда «Уотфорда»

Руководители «Вест Хэма» хотят в летнее трансферное окно заполучить в свою команду нигерийского нападающего «Уотфорда» Эммануэля Денниса.

По информации инсайдера Экрема Конура, «молотобойцы» активно интересуются 24-летним нигерийским футболистом. За Денниса лондонская команда готовы выложить около 25 миллионов евро. Стоит отметить, что соглашение африканского форварда с «шершнями» рассчитано до лета 2026 года. До «Уотфорда» Эммануэль выступал за «Кёльн» и «Брюгге».

В этом сезоне Эммануэль Деннис провёл в английском чемпионате 33 матча, в которых забил десять мячей и сделал шесть ассистов.