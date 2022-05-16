Эльнени хочет остаться в «Арсенале», клуб пока молчит о его

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени сказал в интервью Sky Sports, что хотел бы остаться в «Арсенале», но многое зависит не от него.

«Я уже говорил, что если «Арсенал» хочет меня, то это мой клуб, моя семья. Но решать не мне. Я должен ждать, пока они скажут: «Мо, мы хотим тебя», - сказал полузащитник.

29-летний игрок пришел в «Арсенал» в сезоне 2015-16, но так и не смог стать игроком основного состава.

«Я делаю свою работу, и позволяю Микелю делать свою и уважаю его решения. Он всегда поступает правильно для команды, в это я верю», - сказал Эльнени о главном тренере «Арсенала» Микеле Артете.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 12 матчей, отдав 2 голевые передачи.