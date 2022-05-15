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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо надеется, что «Манчестер Юнайтед» взлетит в следующем сезоне

15 Мая 2022 • 13:32 Комментировать

Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что следующий сезон получится более удачным.

Санчо сказал, что все футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят начать сезон с чистого листа под руководством нового главного тренера. Англичанин отметил, что нужно мыслить позитивно и верить в то, что «красные дьяволы» в следующем сезоне смогут наконец-то взлететь и вернуться на лидирующие позиции.

Напомним, что этим летом манчестерскую команду примет голландский тренер Эрик тен Хаг. Санчо в этом сезоне провёл в АПЛ 29 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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