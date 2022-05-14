Два игрока «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке

Два футболиста «Манчестер Юнайтед» устроили драку на одной из тренировок английской команды.

По информации издания The Sun, два неназванных футболиста «красных дьяволов» во время тренировки накинулись друг на друга с кулаками. Партнёрам пришлось разнимать игроков, после чего тренировка была досрочно завершена, а все футболисты были отправлены в раздевалку.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» под шефством Ральфа Рангника занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице английского чемпионата. Летом манкунианцев возглавит голландский тренер Эрик тен Хаг.