«Манчестер Юнайтед» назвал футболиста, которому укажет на дверь

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему в команде защитника Аарона Уан-Биссаки. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте UtdDistrict.

Согласно сведениям источника, руководство манкунианского гранда больше не заинтересовано в сотрудничестве с 24-летним игроком. «Красные дьяволы» попробуют продать защитника в предстоящее трансферное окно.

Стоит отметить, что срок действующего контракта Уан-Биссаки с «Юнайтед» истекает только через два года. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось о двух вариантах для Аарона. На защитника претендуют «Рома» и «Атлетико».