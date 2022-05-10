«Барселона» готова отдать Коутиньо по сниженной цене

«Барселона» готова отдать полузащитника Филиппо Коутиньо по сниженной цене. Футболист сейчас находится в аренде в «Астон Вилле», которая планирует выкупить его трансфер.

Ранее сообщалось, что английский клуб договорился о выкупе игрока в конце сезона за 40 миллионов евро. Но затем «Астон Вилла» решила попросить каталонский клуб снизить цену до 15-20 миллионов, но что «Барселона» охотно согласилась, сообщает Mundo Deportivo.

Сам игрок также хотел бы продолжить карьеру в английском чемпионате.

В этом сезоне Коутиньо провел в АПЛ 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.