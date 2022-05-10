«Вест Хэм» планирует подписать Нкетиа

«Вест Хэм» планирует подписать нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа. Контракт футболиста с «канонирами» заканчивается летом этого года.

Нкетиа практически весь сезон проигрывал борьбу за место в стартовом составе Александру Ляказетту, но в последних играх стал основным игроком команды и заметно улучшил собственную статистику.

«Вест Хэм», в свою очередь, давно находится в поисках нападающего, способного заменять Майкла Антонио. «Молотки» собираются сделать Нкетиа предложение, если форвард не договорится с «Арсеналом».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 18 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.