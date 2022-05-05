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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Олисе летом будет стоить 40 миллионов евро

05 Мая 2022 • 20:02 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Уотфорд
1.65 3.95 5.30
07.05 17:00

Стала известна цена, за которую «Кристал Пэлас» ближайшим летом может отпустить своего полузащитника Майкла Олисе. По сведениям журналиста Гарри Джейкобса из The Times, трансфер футболиста обойдётся потенциальным покупателям в 40 миллионов евро. Дело в том, что эта сумма прописана в контракте игрока в качестве суммы отступных.

Отмечается, что одним из главных претендентов на трансфер Олисе грядущим летом станет лондонский «Арсенал», чей тренер Микель Артета высоко оценивает таланты молодого полузащитника.

В этом сезоне 20-летний полузащитник, пришедший из «Рединга», отметился в чемпионате двумя голами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Майкл Олисе
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КРИСТАЛ ПЭЛАС УОТФОРД
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