Олисе летом будет стоить 40 миллионов евро

Стала известна цена, за которую «Кристал Пэлас» ближайшим летом может отпустить своего полузащитника Майкла Олисе. По сведениям журналиста Гарри Джейкобса из The Times, трансфер футболиста обойдётся потенциальным покупателям в 40 миллионов евро. Дело в том, что эта сумма прописана в контракте игрока в качестве суммы отступных.

Отмечается, что одним из главных претендентов на трансфер Олисе грядущим летом станет лондонский «Арсенал», чей тренер Микель Артета высоко оценивает таланты молодого полузащитника.

В этом сезоне 20-летний полузащитник, пришедший из «Рединга», отметился в чемпионате двумя голами и пятью результативными передачами.