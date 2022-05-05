Ходжсон признался, что вряд ли когда-либо возьмётся за новую тренерскую работу

Наставник английского «Уотфорда» заявил, что не планирует продолжать тренерскую деятельность после ухода из нынешнего клуба.

Как стало известно недавно, 74-летний специалист покинет «Уотфорд» по окончании сезона. На сегодняшней пресс-конференции Ходжсон также сообщил, что больше не видит себя тренером в будущем. При этом англичанин не исключает, что продолжит работать в футболе уже в другой должности.

Тренерская карьера Ходжсона началась в середине 70-х. За почти 50 лет наставнической деятельности он успел потренировать множество клубов и сборных различных стран.

В 2022 году Ходжсон занял пост главного тренера «Уотфорда», а ранее на протяжении четырёх лет возглавлял «Кристал Пэлас».