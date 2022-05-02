Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес попал в сферу интересов «Астон Виллы». Футболист не является игроком стартового состава мерсисайдского клуба и выходит в основном для замены Трента Александера-Арнольда.

«Вилла» заинтересована в приобретении игрока, но в клубе опасаются, что Гомеса может отпугнуть неучастие команды в еврокубках.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 7 матчей и отдал 1 результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 22 миллионов евро. Его контракт с «Ливерпулем» истекает в 2024 году.