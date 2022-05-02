Рангник ещё не обсуждал с тен Хагом будущее «Манчестер Юнайтед»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил журналистам, что он ещё не обсуждал планы по «Манчестер Юнайтед» с Эриком тен Хагом.

«Ему предстоит сыграть еще пару игр с «Аяксом», а нам предстоит сыграть еще три игры здесь. Всякий раз, когда он захочет поговорить со мной и обменяться мнениями, я буду более чем счастлив это сделать», - сказал Рангник в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг договорился с представителями английского клуба и возглавит команду по окончании сезона. Ожидается также, что Рангник займет пост спортивного консультанта в «Манчестер Юнайтед».