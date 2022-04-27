Бельерин хочет остаться в «Бетисе»

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин хочет остаться в клубе после истечения срока аренды из «Арсенала».

В субботу футболист в составе клуба стал обладателем кубка Испании после победы по пенальти над «Валенсией».

Этот сезон Бельерин провел в «Бетисе» на правах аренды из лондонского «Арсенала». Футболист готов остаться в клубе даже при условии сокращения зарплаты, сообщает Football Espana.

В этом сезоне игрок провел 31 игру за клуб во всех соревнованиях и отдал 5 результативных передач. Кроме того, испанский клуб еще имеет шансы попасть в зону Лиги чемпионов.