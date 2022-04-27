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Бельерин хочет остаться в «Бетисе»

27 Апреля 2022 • 15:12 Комментировать

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин хочет остаться в клубе после истечения срока аренды из «Арсенала».

В субботу футболист в составе клуба стал обладателем кубка Испании после победы по пенальти над «Валенсией».

Этот сезон Бельерин провел в «Бетисе» на правах аренды из лондонского «Арсенала». Футболист готов остаться в клубе даже при условии сокращения зарплаты, сообщает Football Espana.

В этом сезоне игрок провел 31 игру за клуб во всех соревнованиях и отдал 5 результативных передач. Кроме того, испанский клуб еще имеет шансы попасть в зону Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Арсенал Лондон Эктор Бельерин
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