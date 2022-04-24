Выдра принёс победу «Бёрнли» над «Вулверхэмптоном»

В матче 34-го тура «Бёрнли» на своём поле переиграл «Вулверхэмптон» благодаря мячу, забитому в первом тайме Матеем Выдрой.
Победа позволила «Бёрнли» покинуть зону вылета, на их счету 31 очко. Поражение же осложнило ситуацию для «Вулверхэмптона» в борьбе за попадание в еврокубки, на текущий момент клуб занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице (49 очков).
Протокол игры
|(1:0) Выдра Матей62'
Поуп Ник•Робертс Коннор II•Коллинз Натан•Тарковски Джеймс•Тэйлор Чарли • 77'Макнил Дуайт 85' (Лонг Кевин ( 85') •Браунхилл Джош•Корк Джек•Выдра Матей 33' 71' (Леннон Аарон ( 71') •Родригес Джей 64' (Барнс Эшли ( 64' ) • 90'Вегхорст Ваут
Са Жозе•Боли Вийи•Коди Конор•Саисс Ромен 79' (Тринкан Франсишку ( 79') •Семеду Нелсон•Дендонкер Леандер•Моутинью Жоау•Хонни Кастро•Силва Фабио 67' (Нету Педру ( 67' ) • 90'Хи-Чан Хван•Хименес Рауль
24 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).