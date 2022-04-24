Выдра принёс победу «Бёрнли» над «Вулверхэмптоном»

В матче 34-го тура «Бёрнли» на своём поле переиграл «Вулверхэмптон» благодаря мячу, забитому в первом тайме Матеем Выдрой.

Победа позволила «Бёрнли» покинуть зону вылета, на их счету 31 очко. Поражение же осложнило ситуацию для «Вулверхэмптона» в борьбе за попадание в еврокубки, на текущий момент клуб занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице (49 очков).