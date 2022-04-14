«Вулверхэмптон» видит в Сен-Максимене замену Адама Траоре

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может заменить в английском «Вулверхэмптоне» Адама Траоре.

Адама Траоре выступает за «Барселону» на правах аренды с возможностью последующего выкупа. 26-летний испанец с высокой вероятностью не вернётся в ряды «волков» по окончании сезона, поэтому клуб уже подыскивает замену на фланг атаки.

По информации GiveMeSport, Аллан Сен-Максимен видится «Вулверхэмптону» оптимальной заменой Траоре. Как сообщалось ранее, 25-летний француз может быть продан «Ньюкаслом» этим летом.

Контракт Сен-Максимена рассчитан до лета 2026 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.