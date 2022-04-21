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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Бёрнли» определились с приоритетной целью на должность нового главного тренера

21 Апреля 2022 • 23:37 Комментировать
Бёрнли
...
Вулверхэмптон
2.75 3.05 2.75
24.04 16:00

По данным источника, боссы «Бёрнли» уже решили, кто должен заменить недавно уволенного наставника Шона Дайча.

Дайч возглавлял «Бёрнли» на протяжении почти десяти лет. На прошлой неделе стало известно об увольнении специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды в английской Премьер-лиге.

Теперь руководство «Бёрнли» надеется переманить в клуб Роберта Пейджа, ныне работающего главным тренером сборной Уэльса. По сведениям издания 90min, именно 47-летний валлиец рассматривается «кларетовыми» как цель номер один на пост нового рулевого команды.

В настоящий момент обязанности главного тренера «Бёрнли» исполняет Майк Джексон, который, как ожидается, продолжит руководить коллективом до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Сборная Уэльса Шон Дайч Роберт Пейдж
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БЁРНЛИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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окончен Бёрнли 2:0 Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
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