В «Бёрнли» определились с приоритетной целью на должность нового главного тренера

По данным источника, боссы «Бёрнли» уже решили, кто должен заменить недавно уволенного наставника Шона Дайча.

Дайч возглавлял «Бёрнли» на протяжении почти десяти лет. На прошлой неделе стало известно об увольнении специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды в английской Премьер-лиге.

Теперь руководство «Бёрнли» надеется переманить в клуб Роберта Пейджа, ныне работающего главным тренером сборной Уэльса. По сведениям издания 90min, именно 47-летний валлиец рассматривается «кларетовыми» как цель номер один на пост нового рулевого команды.

В настоящий момент обязанности главного тренера «Бёрнли» исполняет Майк Джексон, который, как ожидается, продолжит руководить коллективом до конца сезона.