«Реал» хочет подписать полузащитника «Ньюкасла»

Руководители «Реала» хотят летом попробовать подписать бразильского полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

По информации издания As, «королевский клуб» планирует подписать 24-летнего бразильского футболиста, который только недавно перебрался в «Ньюкасл» из французского «Лиона». Представители «Реала» считают, что Гимараэс хорошо впишется в состав мадридской команды.

Напомним, что в этом сезоне Бруно Гимараэс провёл в английском чемпионате в составе «сорок» 12 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.