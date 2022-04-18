Звезда «Манчестер Юнайтед» попала в аварию

Звёздный португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию.

По информации Manchester Eveinig Standard, 27-летний португальский футболист попал в аварию сегодня утром. Серьёзных повреждений Фернандеш и другие участники ДТП не получили, так что полузащитник «красных дьяволов» сможет спокойно тренироваться в составе манчестерской команды.

Напомним, что в этом сезоне Бруну Фернандеш провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть ассистов.