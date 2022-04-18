Линделоф: Менталитет Роналду невероятен

Шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф рассказал журналистам о том, что думает по поводу своего одноклубника Криштиану Роналду.

Виктор сказал, что игроки «Юнайтед» ежедневно видят, как 37-летний португалец выкладывается на тренировках и заботится о своём теле. Линделоф отметил, что менталитет Криштиану просто невероятен. Защитник добавил, что он до сих пор не может понять, как Роналду умудряется забивать такое количество голов.

Напомним, что в последнем матче АПЛ с «Норвичем» Роналду оформил хет-трик и помог «красным дьяволам» одержать победу со счётом 3:2.