«Арсенал» провёл переговоры с агентом Дэвида

«Арсенал» провёл переговоры с агентом нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида, сообщает сообщает Football.London.

«Арсенал» усиленно ищет форварда, который бы мог усилить команду и заменить Александра Ляказетта, который может покинуть команду летом.

Сообщается, что спортивный директор лондонского клуба Эду уже провел переговоры с представителями Дэвида. Результаты переговоров пока не разглашаются.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 31 матч и забил 13 голов. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. Его контракт с «Лиллем» истекает в 2025 году.