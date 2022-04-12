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Тоуни: «Уверен, что Эриксен останется в «Брентфорде»

12 Апреля 2022 • 09:33 Комментировать
Брентфорд
2:0
Вест Хэм
окончен

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни заявил журналистам, что уверен в том, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в клубе на следующий сезон.

«Он устанавливает определенный стандарт для себя и команды, и мы должны соответствовать ему и играть лучше, так что его приход в клуб повлиял на нас в лучшую сторону», - сказал Тоуни в интервью Standard.

Тоуни, забил свой 14-й гол в сезоне в воскресной игре с «Вест Хэмом», которая закончилась со счетом 2:0 в пользу «Брентфорда». Великолепная игра Эриксена, в свою очередь, привлекла внимание его бывшего клуба «Тоттенхэм».

«Я уверен, что он останется, но посмотрим, что произойдет», - сказал Тоуни.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд Айвен Тоуни
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