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«Брентфорд» неожиданно победил «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ

10 Апреля 2022 • 18:03 Комментировать
Брентфорд
2:0
Вест Хэм
окончен

В рамках 32-го тура АПЛ «Брентфорд» одержал победу над «Вест Хэмом» (2:0).

Все голы пришлись на второй тайм. Победу хозяевам принесли точные удары Брайана Мбеумо и Ивана Тони.

«Бренфорд» набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» упустил возможность подняться на 5-е место и по-прежнему с 51 очком идет на шестой строчке.

Протокол игры  
Брентфорд 2:0Вест Хэм
(1:0) Мбеумо Брайан48'   
(2:0) Тони Айвен64'   
Райя ДавидАйер Кристоффер  83' (Расмуссен Мадс (  83') Йоргенсен МатиасПиннок ИтанГенри РикоЯнельт Витали  69' (Йенсен Матиас (  69') Норгор КристианЭриксен КристианМбеумо Брайан  78' (Каньос Серхи (  78') Висса ЙоанТони Айвен
Запасные: Баптист ШендонЖанвье ЖульянФернандес Альваро IIIФосу ТарикГоддос СаманБех Мадс
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирДоусон КрэйгЗума Курт  29' (Диоп Исса (  29') Крессуэлл АронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродЛансини Мануэль  57' (Бенрахма Саид (  57') Форнальс ПаблоАнтонио Майкл   66'  66' (Влашич Никола (  66')
Запасные: Джонсон БенМасуаку АртурФредерикс РайанКрал АлексЯрмоленко АндрейАреола Альфонс
10 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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окончен Норвич 2:0 Бёрнли 3.10 3.30 2.40
окончен Лестер 2:1 Кристал Пэлас 2.60 3.40 2.75
окончен Брентфорд 2:0 Вест Хэм 2.60 3.35 2.75
Идет 73 минута Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль 2.15 3.55 3.50
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