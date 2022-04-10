«Брентфорд» неожиданно победил «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ «Брентфорд» одержал победу над «Вест Хэмом» (2:0).

Все голы пришлись на второй тайм. Победу хозяевам принесли точные удары Брайана Мбеумо и Ивана Тони.

«Бренфорд» набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» упустил возможность подняться на 5-е место и по-прежнему с 51 очком идет на шестой строчке.