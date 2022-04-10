«Брентфорд» неожиданно победил «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ «Брентфорд» одержал победу над «Вест Хэмом» (2:0).
Все голы пришлись на второй тайм. Победу хозяевам принесли точные удары Брайана Мбеумо и Ивана Тони.
«Бренфорд» набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» упустил возможность подняться на 5-е место и по-прежнему с 51 очком идет на шестой строчке.
Протокол игры
|(1:0) Мбеумо Брайан48'
|(2:0) Тони Айвен64'
Райя Давид•Айер Кристоффер 83' (Расмуссен Мадс ( 83') •Йоргенсен Матиас•Пиннок Итан•Генри Рико•Янельт Витали 69' (Йенсен Матиас ( 69') •Норгор Кристиан•Эриксен Кристиан•Мбеумо Брайан 78' (Каньос Серхи ( 78') •Висса Йоан•Тони Айвен
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Доусон Крэйг•Зума Курт 29' (Диоп Исса ( 29') •Крессуэлл Арон•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Лансини Мануэль 57' (Бенрахма Саид ( 57') •Форнальс Пабло•Антонио Майкл 66' 66' (Влашич Никола ( 66')
10 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".