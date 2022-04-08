Защитник «Лидса» Эйлинг хочет новый контракт

Защитник «Лидса» Люк Эйлинг заявил представителям клуба, что хочет провести остаток своей карьеры на «Элланд Роуд».

Об этом сообщил журналист Джереми Кросс.

Соглашение 30-летнего футболиста с «Лидсом» истекает в следующем году и пока от клуба не последовало предложение продлить контракт. Также пока неясно будущее самого клуба, который на данный момент борется за выживание в АПЛ.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 4 миллионов евро.