Уилшер сравнил Райса с Бускетсом и посоветовал англичанину перебираться в «Арсенал»

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер сравнил опорника «Вест Хэма» Деклана Райса с Бускетсом и посоветовал первому поскорее перебираться в «Арсенал».

«Бускетс был «номером один» три или четыре года назад. И не забывайте, он играл в команде, которая доминировала во владении мячом в каждой игре», - написал Уилшер в своих соцсетях.

Он отметил, что Райс находится в более трудной ситуации.

«Работа Дека в «Вест Хэме» команде сложнее. Он может играть в любой команде Европы. Это факт. Будем надеяться, что это будет«Арсенал», - добавил бывший игрок «канониров».