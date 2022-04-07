Манчини подозревают в нелегальном доходе

Бывшего тренера «Манчестер Сити» Роберто Манчини подозревают в получении нелегальных доходов.

Утверждается, что в бытность наставником манчестерского клуба Манчини, помимо основной зарплаты, получал часть денег от клуба «Аль-Джазира», в котором он фиктивно занимал должность консультанта. При этом деньги от азиатского клуба не облагались налогами. Соответствующее расследование провело немецкое издание Der Spiegel.

В прошлом, история с нелегальными выплатами всплывала в отношении воспитанника молодежной академии «Сити» Джейдона Санчо. Стоял вопрос об отстранении манчестерского клуба от Лиги чемпионов, но тогда «Сити» выиграл дело в суде.