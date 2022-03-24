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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» предложит Соучеку новый контракт

24 Марта 2022 • 23:26 Комментировать

«Вест Хэм» готов к «новым» переговорам о четырехлетнем контракте с Томасом Соучеком, сообщает Claret & Hugh. Сообщается, что Соучек хочет заработную плату в районе 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Последний раунд переговоров сорвался, поскольку клуб не желал соответствовать его требованиям по заработной плате, но его агенты согласились возобновить переговоры летом. Контракт полузащитника истекает в 2024 году и «Вест Хэм» надеется прийти к общему знаменателю в конце сезона.

В этом сезоне в АПЛ Соучек сыграл в 28 матчах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Томаш Соучек
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