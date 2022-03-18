«Тоттенхэм» присматривается к Бубакару Камара

Согласно сообщениям из Испании, команда Антонио Конте нацелилась на молодого француза, чей контракт с «Марселем» истекает этим летом.

Учитывая, что в этом сезоне он дебютировал на международной арене в составе «Марселя» в Лиге конференций и уже несколько лет играет на высшем уровне во Франции,

22-летний игрок станет замечательным пополнением в рядах «шпор».

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются ряд английских и итальянских клубов.

В этом сезоне в Лиге 1 Камара провел 24 матча и забил 1 гол.