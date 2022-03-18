Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +11 % кэшбэк
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» присматривается к Бубакару Камара

18 Марта 2022 • 14:47 Комментировать

Согласно сообщениям из Испании, команда Антонио Конте нацелилась на молодого француза, чей контракт с «Марселем» истекает этим летом.

Учитывая, что в этом сезоне он дебютировал на международной арене в составе «Марселя» в Лиге конференций и уже несколько лет играет на высшем уровне во Франции,

22-летний игрок станет замечательным пополнением в рядах «шпор».

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются ряд английских и итальянских клубов.

В этом сезоне в Лиге 1 Камара провел 24 матча и забил 1 гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Марсель Бубакар Камара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +11 % кэшбэк
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
19.03  15:30 Астон Вилла ... Арсенал 3.70 3.70 2.01
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присматривается к Бубакару Камара
14:32 · Англия. Премьер-лига
Регилон попал в сферу интересов «Барселоны»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле: Не получилось в Англии, но я многому научился там
13:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп: У Салаха травма, он не сыграет с Кубке Англии
13:34 · Англия. Премьер-лига
У Томиясу есть шанс выйти на поле «Астон Виллы»
13:27 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд пропустил четвертьфинал Кубка Англии
12:31 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл посоветовал боссам «МЮ» обратить внимание на Симеоне
12:04 · Англия. Премьер-лига
Скаутам «Юнайтед» понравилась игра Муссы Дембеле
11:52 · Англия. Премьер-лига
Эксперт: Мойес не доверяет Бенрахма
11:33 · Англия. Премьер-лига
Ширер разочарован игрой «Ньюкасла» против «Эвертона»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Дэвид понравился Артете в матче против «Челси» 1
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед» 1
11:08 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд посоветовал Рафинье уходить из «Лидса»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Ауа может покинуть «Лион» летом
10:48 · Англия. Премьер-лига
Англичане пытаются убедить Олисе выступать за их сборную
Все новости
Рекомендуем