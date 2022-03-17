Дешам: Зума в сборную не вызвал, но это не из-за кошек

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не вызывать защитника «Вест Хэма» Курта Зума. Тренер так объяснил свое решение.

«Его не было в октябрьском составе на Лиге Наций. В ноябре он был в составе, потому что Рафаэль Варан получил травму. Я делаю выбор исходя исключительно из спортивных соображений», - сказал Дешам.

Среди представителей прессы было много разговоров о том, что Зума не попал в список, из-за истории с жестоким обращением с животными, но Дешам опроверг эти предположения.

«У меня была возможность поговорить с Куртом, поговорить об этом лично. Этого не должно было случиться, но это произошло», - сказал тренер.