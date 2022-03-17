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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гехи впервые получил вызов в сборную Англии

17 Марта 2022 • 18:03 Комментировать

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи впервые получил вызов в сборную Англия.

Футболист ранее принадлежал «Челси», но перед началом этого сезона перешел в «Пэлас» за 18 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне в АПЛ Гехи провел 28 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость защитник по оценке портала Transfermarkt составляет 22 миллиона фунтов стерлингов.

Гехи имеет опыт выступления за молодежную сборную Англии, в составе которой он сыграл 16 матчей и забил 1 гол.

Сборная Англии сыграет два товарищеских матча – со Швейцарией 26 марта и Кот д’Ивуаром 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Кристал Пэлас Марк Гехи
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