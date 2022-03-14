Тренеры «Манчестер Юнайтед» уверены, что у Эланги огромный потенциал

Глава отдела по развитию игроков «Манчестер Юнайтед» Джастин Кокрейн рассказал изданию GOAL о потенциале и прогрессе 19-летнего полузащитника Энтони Эланги.

«Прежде всего, это прекрасный молодой человек. У него есть талант, способности и правильный характер. Я вижу его прямоту, вы видите, что он делает в первой команде, и он делал это раньше в молодежной команде. На тренировках я увидел этот потенциал, и это только начало. Мы все надеемся, что он продолжит удивлять», - сказал Кокрейн.

В этом сезоне Эланга в АПЛ сыграл в 12 матчах и забил 2 гола.