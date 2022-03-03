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«Ньюкасл» нацелен на подписание Камара

03 Марта 2022 • 14:14 Комментировать

«Ньюкасл» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

Контракт футболиста с французским клубом заканчивается летом. 22-летний полузащитник уже вызвал большой интерес у нескольких сильных европейских клубов. Ожидается, что этим летом за него развернется настоящее сражение.

Камара провел отличный сезон в составе «Марселя», который сейчас занимает второе место в чемпионате Франции.

Прошлым летом полузащитника связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». «Марсель» мог бы хорошо заработать на той сделке, но она не состоялась. Теперь Камара уйдет из клуба бесплатно.

Как сообщает Daily Express, «Ньюкасл» готов предложить игроку условия, способные охладить пыл других конкурентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Марсель Бубакар Камара
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