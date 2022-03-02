«Челси» готов летом продать Брою и Анджорина

Боссы лондонского «Челси» готовы в летнее межсезонье расстаться с полузащитником Фаустино Анджорином и форвардом Армандо Броей.

По информации London Evening Standard, руководители лондонской команды собираются летом продать Анджорина и Брою для того, чтобы получить средства на покупку новых футболистов. Если верить источнику, то «синие» не рассчитывают на англичанина и албанца.

Напомним, что Анджорин первую половину сезона на правах аренды провёл в московском «Локомотиве», а Броя в данный момент выступает за «Саутгемптон».