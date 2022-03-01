Эльнени – о поражении в финале Кубка Африке: «Мне становится грустно, когда вспоминаю этот матч»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени рассказал об эмоциях после поражения в финале Кубка Африки.

«Конечно, мне становится грустно, когда я вспоминаю этот матч. Мы отдали все силы. Пенальти – это всегда лотерея, никто не может предугадать исход.

Когда мы вернулись домой и увидели фанатов, семьи, то поняли, что вся страна гордится нами. Это позволяет нам чувствовать себя немного спокойнее, потому что после игры было опустошение», - приводит слова Эльнени Arsenal Media.

29-летний египтянин сыграл десять матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона и отдал одну голевую передачу.