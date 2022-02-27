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Соучек: «Посвящаю гол дедушке, ему через неделю исполнится 80»

27 Февраля 2022 • 20:35 Комментировать
Вест Хэм
1:0
Вулверхэмптон
окончен

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0). Чешский футболист отметился забитым голом в свой день рождения, сегодня Томаш празднует 27-летие.

«Это лучше подарок для моего дедушки, который впервые приехал сюда. Он поддерживал меня с детства, так что этот гол посвящаю ему. Ему через неделю исполнится 80 лет. Он хотел приехать на мой матч за «Вест Хэм» раньше, но не мог сделать этого из-за коронавируса, счастлив, что удалось сделать этот подарок.

Это очень важная победа, потому что две последние игры закончились ничейным результатом. Мне понравилась наша игра, нужно продолжать в том же духе», - цитирует Соучека Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Томаш Соучек
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окончен Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон 2.05 3.20 3.95
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