Соучек: «Посвящаю гол дедушке, ему через неделю исполнится 80»

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0). Чешский футболист отметился забитым голом в свой день рождения, сегодня Томаш празднует 27-летие.

«Это лучше подарок для моего дедушки, который впервые приехал сюда. Он поддерживал меня с детства, так что этот гол посвящаю ему. Ему через неделю исполнится 80 лет. Он хотел приехать на мой матч за «Вест Хэм» раньше, но не мог сделать этого из-за коронавируса, счастлив, что удалось сделать этот подарок.

Это очень важная победа, потому что две последние игры закончились ничейным результатом. Мне понравилась наша игра, нужно продолжать в том же духе», - цитирует Соучека Sky Sports.