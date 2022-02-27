Мойес: «С каждым матчем мы играл всё лучше и лучше»

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Я вижу, что с каждым матчем наш футбол улучшается. Мы здорово двигаем мяч, создаем больше моментов. Конечно, хотелось бы, чтобы мы забили еще пару голов, но в целом мне всё понравилось. Не могу не отметить и прекрасную игру вратарей и защитников, которые сыграли на ноль.

Гол Соучека в день рождения? Он играет не самым лучшим образом, но мы делаем всё, чтобы Томас вернулся в форму. Здорово, что сегодня он оказался в нужное время и в нужном месте и забил гол», - цитирует Мойеса пресс-служба «Вест Хэма».