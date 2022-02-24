«Челси» считает себя фаворитом в борьбе за Райса

Представители лондонского «Челси» уверены в том, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс примет их предложение, несмотря на конкуренцию со стороны других топ-клубов.

«Если «Челси» решит сделать ставку на Райса, он согласится на трансфер. Они знают об этом», – рассказал трансферный инсайдер Дин Джонс в интервью GiveMeSport.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего футболиста сборной Англии также претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, потенциальных покупателей может отпугнуть ценник: «Вест Хэм» намерен выручить за свою звезду около 120 млн евро.