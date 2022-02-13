Ходжсон поведал, что возглавить «Уотфорд» его попросил Элтон Джон

Рой Ходжсон возглавил «Уотфорд» после увольнения Клаудио Раньери, и в стане «шершней» надеются, что бывший тренер сборной Англии спасет клуб от вылета в низшую лигу. Надеется на это и главный поклонник клуба - знаменитый музыкант Элтон Джон, в прошлом владевший «Уотфордом». Как сообщает itasportpress.it, именно он позвонил Ходжсону и убедил его возглавить клуб.

- Этот разговор был большой привилегией для меня. Я не хотел бы употреблять слишком часто слово «легенда», но это именно то слово, которое лучше всего описывает Элтона Джона, - заявил Ходжсон.

В настоящий момент «Уотфорд» занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.