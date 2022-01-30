Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» усилился форвардом сборной Парагвая

30 Января 2022 • 07:35 Комментировать
Уотфорд
...
Брайтон
12.02 18:00

Хулио Энсисо, форвард парагвайского «Либертада», а также сборной Парагвая, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Контракт с ним заключил «Брайтон», который выложил за 18-летнее дарование около семи миллионов фунтов, по информации Sky Sports. Это самый дорогой трансфер в истории парагвайского футбола. В марте 2019 года Энсисо стал самым юным дебютантом в истории «Либертад», на тот момент ему было 15 лет и два месяца.

Сейчас «Брайтон» занимает девятое место в чемпионате Англии, но команда слишком редко побеждает - всего лишь шесть побед. Энсисо, который уже приглашался в сборную Парагвая, может обострить атаки «Брайтона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон трансферы футбола - зима 2022 Хулио Энсисо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
УОТФОРД БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
07:35 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» усилился форвардом сборной Парагвая
06:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уговорил «Ювентус» отпустить Кулушевски в аренду
06:20 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «ПСЖ» заинтересованы в услугах Стерлинга
05:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» просит Мане поберечь здоровье в матчах за сенегальскую сборную
00:56 · Англия. Премьер-лига
У де Хеа могут возникнуть проблемы при новом тренере, считают близкие к «Манчестер Юнайтед» эксперты
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последние дни трансферного окна предпримет попытку подписать лидера «Лилля» слухи
00:38 · Англия. Премьер-лига
«Он поможет» - бывший игрок «Арсенала» сватает Обамеянга в «Эвертон»
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» охмуряет нападающего «Реймса»
00:24 · Англия. Чемпионшип
​Матч Чемпионшипа останавливали из-за остановки сердца у фаната – он скончался в больнице
00:07 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас начал проходить медосмотр для трансфера в «Ливерпуль»
29 Января
23:40 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» ещё надеется подписать Эриксена слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» нынче кочует по аравийской пустыне - сменил один саудовский клуб на другой
23:27 · Англия. Премьер-лига
​Тевес играл с Месси и Роналду и получил вопрос, кто лучше
23:10 · Англия. Премьер-лига
У Обамеянга до сих пор есть вариант из Саудовской Аравии, если сорвётся переход в «Барселону» слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле может уйти из «Барселоны» – у игрока 4 варианта слухи
Все новости
Рекомендуем