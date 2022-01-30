«Брайтон» усилился форвардом сборной Парагвая

Хулио Энсисо, форвард парагвайского «Либертада», а также сборной Парагвая, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Контракт с ним заключил «Брайтон», который выложил за 18-летнее дарование около семи миллионов фунтов, по информации Sky Sports. Это самый дорогой трансфер в истории парагвайского футбола. В марте 2019 года Энсисо стал самым юным дебютантом в истории «Либертад», на тот момент ему было 15 лет и два месяца.

Сейчас «Брайтон» занимает девятое место в чемпионате Англии, но команда слишком редко побеждает - всего лишь шесть побед. Энсисо, который уже приглашался в сборную Парагвая, может обострить атаки «Брайтона».