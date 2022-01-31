​Роналду отписался в «Инстаграме» от Гринвуда – игрока подозревают в насилии

Молодой форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд угодил в скандал. Девушка обвинила футболиста в избиении, а также в принуждении к интимной близости. Соответствующие фото, видео и аудио она публиковала в «Инстаграме» воскресным утром. И хотя Харриет быстро удалила публикации, стартовало разбирательство – Гринвуд даже оказался в полиции для допроса.

Ряд футболистов «Манчестер Юнайтед» отписались от Мэйсона Гринвуда в «Инстаграме» после случившегося. В число отписавшихся входят такие звёзды, как Криштиану Роналду, Поль Погба и Давид де Хеа. Ситуацию удалось отследить журналистам из Daily Mail.