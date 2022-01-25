Летом Сесар Аспиликуэта станет игроком «Барселоны». В новом выпуске программы El Chiringuito было сказано о том, что 32-летний испанец уже согласовал с каталонским клубом контракт. Речь идёт о трудовом соглашении на три сезона с возможностью продления ещё на один год.

Таким образом, Сесар Аспиликуэта покинет «Челси» после десяти сезонов в клубе. На текущий момент защитник провёл за «пенсионеров» 456 матчей в различных соревнованиях. На его счету 14 голов и 56 результативных передач на партнёров. Именно Аспиликуэта на сегодняшний день является капитаном «Челси».