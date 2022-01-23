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​Эриксен станет игроком «Брентфорда» в ближайшие дни

23 Января 2022 • 11:16 Комментировать

Возвращение Кристиана Эриксена в футбол всё ближе. По данным Mirror, в ближайшие три дня датчанин станет игроком «Брентфорда». Эриксену осталось пройти медицинское обследование, которое будет особенно тщательным, учитывая перенесённую игроком остановку сердца.

В последние дни Эриксен тренировался с «Аяксом», что спровоцировало предположения о возвращении датчанина в голландский клуб. Но в Амстердаме просто дали Кристиану возможность поработать на высоком уровне, пока контракт с «Брентфордом» ещё не подписан.

Напомним, что Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца в первой игре сборной Дании на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд трансферы футбола - зима 2022
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