​Эриксен станет игроком «Брентфорда» в ближайшие дни

Возвращение Кристиана Эриксена в футбол всё ближе. По данным Mirror, в ближайшие три дня датчанин станет игроком «Брентфорда». Эриксену осталось пройти медицинское обследование, которое будет особенно тщательным, учитывая перенесённую игроком остановку сердца.

В последние дни Эриксен тренировался с «Аяксом», что спровоцировало предположения о возвращении датчанина в голландский клуб. Но в Амстердаме просто дали Кристиану возможность поработать на высоком уровне, пока контракт с «Брентфордом» ещё не подписан.

Напомним, что Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца в первой игре сборной Дании на чемпионате Европы.